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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 09:37 BJT

表格：澳洲第一季出口物价较前季下降0.8%，进口物价下滑0.2%

路透悉尼4月30日 - 澳洲统计局周四公布第一季进出口物价指数，以
下为详细数据：
    　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　较前季%
    出口物价指数      -0.8
    进口物价指数　　  -0.2 
    
    浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站www.abs.gov.au (完)
  
 (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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