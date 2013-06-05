澳洲数据：第一季经季调实质GDP较前季成长0.6%，同比增2.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼6月5日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第一季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长2.5%。 以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):
第一季(较前季) 第四季(较前季) 第一季(较上年同期) GDP +0.6 +0.6 +2.5 最终消费支出 +0.6 +0.2 +1.7 贸易条件(贸易比价) +2.7 -2.9 -6.2
路透调查结果显示，市场预估第一季实质GDP较前季成长0.8%，较上年同期成长2.7%。
欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。