版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:43 BJT

澳洲数据：第一季经季调实质GDP较前季成长0.6%，同比增2.5%

路透悉尼6月5日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第一季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长2.5%。 以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

第一季(较前季) 第四季(较前季) 第一季(较上年同期) GDP +0.6 +0.6 +2.5 最终消费支出 +0.6 +0.2 +1.7 贸易条件(贸易比价) +2.7 -2.9 -6.2

路透调查结果显示，市场预估第一季实质GDP较前季成长0.8%，较上年同期成长2.7%。

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐