澳洲数据：第三季经季节调整实质GDP较前季增长0.3%，逊于预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透悉尼12月3日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第三季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，较上年同期增长2.7%，均逊于预期。
第二季实质GDP较前季增长0.5%，前值亦为增长0.5%。
路透调查结果显示，市场预估第三季实质GDP较前季成长0.7%，较上年同期成长3.1%。
欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。