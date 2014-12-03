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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 08:44 BJT

澳洲数据：第三季经季节调整实质GDP较前季增长0.3%，逊于预期

路透悉尼12月3日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第三季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，较上年同期增长2.7%，均逊于预期。

第二季实质GDP较前季增长0.5%，前值亦为增长0.5%。

路透调查结果显示，市场预估第三季实质GDP较前季成长0.7%，较上年同期成长3.1%。

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
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