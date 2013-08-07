版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 09:44 BJT

标题新闻：澳洲6月经季节调整的自有房屋融资较前月增加2.7%，路透调查预估为增加2.0%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐