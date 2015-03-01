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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 07:47 BJT

澳洲经济：2月TD-MI通胀指标降至五年低点

澳洲央行周二将举行政策会议，外界对该央行继2月放宽后继续降息25个基点至2.0%的预期较高。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行本周降息机率为54%，4月降息机率为84%。

TD-MI调查显示，2月果蔬、假期旅行和住宿，以及报纸、书籍和文具价格下降。

这帮助抵消汽油价格反弹的影响。

2月扣除能源、水果和蔬菜后的物价较前月持平，按年涨幅放缓至2.3%。

2月TD-MI通胀指标截尾均值较前月升0.2%，较上年同期升2.7%。(完)
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