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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:43 BJT

表格: 澳洲1月经季节调整的就业人口增加1.04万人,超过预估

路透悉尼2月7日 - 澳洲统计局周四公布澳洲1月就业数据显示:

* 澳洲1月经季节调整的就业人口增加1.04万人(路透调查预估为增加5,000人)

* 澳洲1月经季节调整后的失业率为5.4%(路透调查预估为5.5%)

* 澳洲1月经季节调整的就业参与率为65.0%(路透预估为65.1%)

* 澳洲1月经季节调整后全职就业人口减少9,800人

以下为详细数据:

1月 12月 12年1月

失业率% 5.4 5.4 5.1

就业人数(百万人) 11.549 11.539 11.450

失业人数(人) 659,600 657,600 611,900

就业参与率% 65.0 65.1 65.3

浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).

浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选 (完) (编译 李爽; 审校 孙茉莉)
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