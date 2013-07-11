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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 09:43 BJT

澳洲数据：6月就业人口增加1.03万人，路透调查预估为减少0.25万人

路透悉尼7月11日 - 澳洲统计局周四公布6月就业数据显示:

* 澳洲6月经季节调整就业人口增加10,300人(路透调查预估为减少2,500人)

* 澳洲6月经季节调整后失业率为5.7%(路透调查预估为5.6%)

* 澳洲6月经季节调整后全职就业人口减少4,400人

* 澳洲6月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透调查预估为65.2%)

以下为详细数据:

6月 5月 12年6月

失业率% 5.7 5.6 5.2

就业人数(百万人) 11.669 11.658 11.508

失业人数(人) 709,300 685,600 634,000

就业参与率% 65.3 65.2 65.2

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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