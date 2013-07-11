澳洲数据：6月就业人口增加1.03万人，路透调查预估为减少0.25万人

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透悉尼7月11日 - 澳洲统计局周四公布6月就业数据显示:
* 澳洲6月经季节调整就业人口增加10,300人(路透调查预估为减少2,500人)
* 澳洲6月经季节调整后失业率为5.7%(路透调查预估为5.6%)
* 澳洲6月经季节调整后全职就业人口减少4,400人
* 澳洲6月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透调查预估为65.2%)
以下为详细数据:
6月 5月 12年6月
失业率% 5.7 5.6 5.2
就业人数(百万人) 11.669 11.658 11.508
失业人数(人) 709,300 685,600 634,000
就业参与率% 65.3 65.2 65.2
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。