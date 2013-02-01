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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 08:42 BJT

表格:澳洲第四季PPI较前季上升0.2%,较上年同期上升1.0%

路透悉尼2月1日 - 澳洲统计局周五公布,澳洲第四季生产者物价指数(PPI)较上年同期上升1.0%,较前季上升0.2%,路透调查预估分别为上升1.3%和0.4%.

以下为扣除出口的最终需求数据:

较上季变动(%) 较上年变动(%)

第四季 +0.2 +1.0

国内 +0.1 +1.2

进口 +0.1 -1.7

浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ECI-AU-CMN;其他经济面新闻请点选 ECI|MCE-CMN(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
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