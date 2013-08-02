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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 09:40 BJT

澳洲数据：第二季PPI较前季上升0.1%，较上年同期上升1.2%

路透悉尼8月2日 - 澳洲统计局周五公布，澳洲第二季生产者物价指数(PPI)较前季上升0.1%，较上年同期上升1.2%。路透调查预估分别为上升0.6%和1.6%。

以下为扣除出口的最终需求数据:

较上季变动(%) 较上年变动(%)

第二季 +0.1 +1.2

国内 +0.1 +1.5

进口 +0.4 -2.2

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