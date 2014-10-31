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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:37 BJT

澳洲数据：第三季PPI较上季上升0.2%，较上年同期上升1.2%

路透悉尼10月31日 - 澳洲统计局周五公布，第三季生产者物价指数(PPI)较上年同期上升1.2%，较上季上升0.2%。

欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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