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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:46 BJT

澳洲数据：第四季PPI较上季上升0.1%，较上年同期上升1.1%

路透悉尼1月30日 - 澳洲统计局周五公布，第四季生产者物价指数(P
PI)较上年同期上升1.1%，较上季上升0.1%。
        
    欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)
  
 (翻译 张荻；审校 龚芳)
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