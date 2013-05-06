版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:41 BJT

澳洲数据：3月零售销售较前月下降0.4%，逊于路透调查预期

路透悉尼5月6日 - 澳洲统计局周一公布，澳洲3月经季节调整后零售销售较前月下降0.4%，路透调查预估为上升0.2%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 3月 2月 较前月变动(%) 2012年3月

(经季节调整) 21.9 22.0 -0.4 21.2

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)

(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐