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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 09:45 BJT

澳洲数据：6月零售销售与前月持平，市场预估为增长0.4%

路透悉尼8月5日 - 澳洲统计局周一公布，澳洲6月经季节调整零售销售与前月持平，路透调查预估为增长0.4%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 6月 5月 较前月变动(%) 2012年6月

(经季节调整) 21.82 21.81 0.0 21.59

5月零售销售从增长0.1%修正为增长0.2%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)。
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