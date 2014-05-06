表格：澳洲3月经季调贸易收支为顺差7.31亿澳元，预估为顺差12亿澳元

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透悉尼5月6日 - 澳洲统计局周二公布，3月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差7.31亿澳元，路透调查预估为顺差12亿澳元。
3月经季节调整后商品/服务出口较前月下降2%，进口与前月持平。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
3月
整体出口 29.003
整体进口 28.302
商品与服务贸易收支 +0.731
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)
浏览澳洲数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 许娜；审校 白云)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。