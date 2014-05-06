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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 09:47 BJT

表格：澳洲3月经季调贸易收支为顺差7.31亿澳元，预估为顺差12亿澳元

路透悉尼5月6日 - 澳洲统计局周二公布，3月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差7.31亿澳元，路透调查预估为顺差12亿澳元。

3月经季节调整后商品/服务出口较前月下降2%，进口与前月持平。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

3月

整体出口 29.003

整体进口 28.302

商品与服务贸易收支 +0.731

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)

浏览澳洲数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 许娜；审校 白云)
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