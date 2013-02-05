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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 08:43 BJT

表格: 澳洲12月经季节调整的商品/服务贸易逆差为4.27亿澳元

路透悉尼2月5日 - 澳洲统计局周二公布,12月经季节调整后的商品/服务贸易收支为逆差4.27亿澳元,路透调查预估为逆差8亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

12月 11月

整体出口 25.381 24.733

整体进口 25.808 27.521

商品与服务贸易收支 -0.427 -2.788

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王翔琼; 审校 李爽)
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