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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 09:41 BJT

澳洲数据：6月经季调商品/服务贸易收支为顺差6.02亿澳元

路透悉尼8月6日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲6月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差6.02亿澳元，路透调查预估为顺差8亿。

6月经季节调整后商品/服务出口较前月下降1%，进口下降2%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

6月 5月

整体出口 26.077 26.376

整体进口 25.475 25.869

商品与服务贸易收支 +0.602 +0.507

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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