《热点透视》强势美元让债务人为10万亿美元债务头疼不已

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee;编译 许娜

路透新加坡12月8日 - 美元上涨前景，让全球经济为10万亿美元的债务头疼不已。自金融危机以来借入低息美元贷款的借款人，可能会陷入极其艰困的处境，尤其是如果他们没有足够的美元收入来偿还债权人的话。金融稳定面临极大威胁。

这个数字令人惊讶。根据国际清算银行(BIS)的最新季报，全球银行对非银行民间部门的国际债权已经超过9.5万亿美元。此外，2009至2013年期间，新兴市场的非银行民间企业在国际债市举债逾5,000亿美元。

这些债务实际上将以何种货币来偿还，目前尚不清楚。但假设这些贷款中有很大一部分需要用美元偿还，这可能很有挑战性。自6月底以来，美元兑一篮子主要货币已累计上涨12%。而随着美国就业市场改善，美元可能在2015年续涨。

借款人可能会发现，自己的债务负担将随着美元走强而加重。许多新兴市场的内需都在减弱。与此同时，全球经济成长依然黯淡，许多发展中国家的主要出口品--大宗商品的价格也大幅下挫。美元涨势越猛，较贫穷国家的借款人压力越大。