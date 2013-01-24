路透调查: 英国今年或丧失最高信用评级,因经济缺乏活力且减支进展缓慢

路透伦敦1月23日 - 周三进行的路透调查显示,经济缺乏活力和减支进展缓慢或将使英国今年丧失最高信用评级.

本周接受访问的31位分析师预估中值显示,2013年英国有60%的可能性会丧失其自1978年以来一直拥有的"AAA"信用评级,虽然该国经济在本季料将微弱增长,令其得以避免陷入另一次衰退.

不过,分析师对于信用评级的共识是本次调查中最引人瞩目的部分.这是自2010年3月以来,路透调查结果首次暗示英国可能会被降级.

美国和法国丧失AAA信用评级时,两国政府借债成本并未飙升,同样也几乎没有人认为英国的情况会有任何不同.

然而,降级对于保守党领导的政府将会是一次沉重的政治打击.英国财政大臣欧思邦2010年上任时,曾将保卫信用评级作为其经济政策关键内容之一.

"我认为欧思邦很难说他在经济增长或借债成本方面的工作超出预期,因此在未来数月内英国信用评级很有可能会被调降一次甚至多次,"Monument Securities首席分析师Stephen Lewis说

路透调查显示,英国2012年第四季国内生产总值(GDP)料萎缩0.1%.本周五英国将公布第四季GDP官方数据.

分析师称,英国在四年内第三次陷入衰退,即某些人所称的"三次探底",的可能性只有三分之一.

不过无论如何,英国经济恢复稳健增长状态看上去仍很遥远.

"我认为这些诸如'二次探底','三次探底'的叫法具有的政治意义甚于经济意义.我们实际上就处在萧条之中,"Lewis说.他认为过去几年的货币和财政政策收效甚微.