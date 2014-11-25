德国经济：央行警告低利率可能刺激金融市场过度行为

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透法兰克福11月25日 - 德国央行周二警告称，低利率可能刺激金融市场上的过度行为，比如企业债和银团信贷等领域。
“低利率持续时间越长，某些市场出现过度行为的风险就越大，”德国央行副总裁Claudia Buch在公布的一份金融稳定报告中的声明称。
“尤其是，企业债和银团信贷市场上追逐收益的行为可能加强，”她称。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。