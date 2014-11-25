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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 18:20 BJT

德国经济：央行警告低利率可能刺激金融市场过度行为

路透法兰克福11月25日 - 德国央行周二警告称，低利率可能刺激金融市场上的过度行为，比如企业债和银团信贷等领域。

“低利率持续时间越长，某些市场出现过度行为的风险就越大，”德国央行副总裁Claudia Buch在公布的一份金融稳定报告中的声明称。

“尤其是，企业债和银团信贷市场上追逐收益的行为可能加强，”她称。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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