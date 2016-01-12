标题新闻：欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼称异常宽松的货币政策蚕食银行业获利

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元

路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。