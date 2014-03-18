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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 22:27 BJT

美国经济：企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

路透3月18日 - 美国企业圆桌会调查显示，美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善，资本支出和招聘计划都增加，尽管他们预计今年经济仅小幅成长。

根据调查，执行长预计今年美国国内生产总值(GDP)增幅为2.4%，这低于过去经济复苏时的正常成长幅度。

企业圆桌会周二公布的企业执行长经济展望指数在第一季升至92.1，去年第四季为84.5。该指数高于50则表示预期经济成长。

本次圆桌会议的调查在2月21日-3月7日期间访问了122位执行长。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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