经济放缓促中资银行将迎来大规模行业整合--标普

路透北京10月24日电---评级机构标准普尔周三称,其对中国资产规模排名前50大商业银行的研究显示,随着银行业经营环境趋紧,强弱间差距正日益显着,银行两极分化的加剧将鼓励大规模行业整合.

标普指出,2011年末以来中国经济放缓和及全球经济不稳定下,中国50大银行资产负债表遭受的损害日益清晰,中国银行业正面临信用下行周期,未来三到五年内国内银行的信用弹性将遭遇考验.

"我们认为50大银行利润率可能在未来几年下挫,越来越多的迹象表明贷款质量正在下滑,...相对大的银行联合小银行合作的趋势已出现."标普金融机构评级董事廖强认为,中国经济增速放缓可能会成为银行业重组的诱因.

他表示,预计银行业务状况和财务实力的分化将继续,随着原本利润丰厚的业务被边缘化後,弱小银行将因经营环境变差而承受严重打击,会选择抱团取暖或与较大银行结盟,从而使银行业走向大规模的行业整合.

"我们认为50大银行,尤其是全国性银行和大型区域性银行可能带头进行大规模的市场整合,...整合步伐将取决於正要展开的银行业信用下滑情况的严重程度."标普报告称.

报告显示,因放贷热潮、较低的信贷拨备成本和手续费收入的爆炸式增长,过去五年中国银行的利润和贷款增速飙升,到2011年,50大银行净利润总额增长5倍至9551.2亿元,占到银行业利润总额的76.3%.

报告指出,2008年至2009年中国实施的大规模经济刺激计划损坏了银行业的风险状况,这些贷款对银行资产负债表的损害即将浮出水面,预计未来几年中国50大银行的信用弹性将遭遇考验,一些激进但准备不足的银行将因经营环境变差而受到严重打击.

此外,报告还预计,50大银行在未来几年的整体存贷比将接近监管上线75%,(2011年底,50大银行整体存贷比66.7%)目前良好的融资状况掩盖了流动性状况,但若经济急剧放缓,不良贷款剧增,不排除政策引发的流动性紧张风险可能会成为引爆点.

与2007年标普评出的中国50大银行名单相比,此次前五名依旧是由五大国有商业银行占据,然其余名次的排名变动很大,17家银行从50大银行名单中消失,农商行部分取代了总部在内陆省会城市的一些城商银行.此外,四家外资银行子公司首次进入中国50大银行名单中.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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