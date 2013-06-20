《经济日报》：中央冷待钱荒 还需解资金堰塞

（6月20日社评）

内地拆息昨再狂飙，反映钱荒加剧。内地资金泛滥甚于美国，惟市场则极缺水，天量资金空转，既未助实体经济，更成经济金融堰塞湖。

内地钱荒虽愈演愈烈，中央却续袖手。总理李克强昨强调，要坚持住稳健的货币政策；人民银行昨更预告，今天发行20亿元人币央票抽资，释出中央决不放水的强烈讯号。中央铁石心肠背后，或有两盘算。

其一，内地钱荒底因，在于内地银行近年续享暴利，管理资金却差强人意，中央遂任由拆息飙升，以市场力量对经营松懈的银行小惩大戒，反正捱到7月，因半年结导致资金紧张的情况，应可缓解。

其二，内地资金使用效率日降，已威胁经济稳定，外界关注中央是否要藉今次钱荒为契机，活化存量资金、优化金融资源配置，更有力地支持经济升级转型和服务实体经济。

从宏观层面看，内地根本不缺资金。因2008年金融海啸后，中央放任银行滥贷救经济，惟放水易收水难。内地经济增长日正减慢，显见天量资金未进实体经济，很可能在楼市、地方政府债务、理财产品等领域空转，不断沉淀。

此令中央决策举步艰难，一方面内地经济增速正放缓，就算放松货币政策，资金亦未必真的流向实体经济，遑论引导企业转型；另一方面，更可能向市场释出错误讯号，恐引发高通胀。

李克强本周一到访国家审计署，考察重点之一正是金融审计，此是否意味中央将在短期内向内地银行兴师问罪？无论要探知内地经济前景、货币政策动向、内银盈利及投资价值，都必须密切关注李克强在钱荒中如何与内银博弈。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。