香港《经济日报》：华舰驱赶日艇 钓岛冲突升级

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（4月24日社评）
中国海监船昨首次驱赶进入钓鱼岛海域的日本渔船，树立中国在钓岛有效管治的实例，显见中日钓岛角力再升级至新阶段。在日本首相安倍晋三以大右派姿态拉抬7月国会选情，北京又不介意摩擦下，钓岛恐现有限度军事碰撞。
北京在钓岛问题上对日本的态度，是主权绝不退让，但愿意对话谈判。在策略上则是站稳脚步，暂不将行动升级，以观察日本在呼吁中日对话的姿态下，是否有实际行动显示诚意，让中日可真正展开对话。
惟日本的具体行动却是进一步挑衅北京，此不论是与台湾签订有关钓岛的渔业协议，有在钓岛问题上分化两岸之嫌，近日日本官员包括麻生太郎等漠视中国反对，参拜供奉了侵华战犯的靖国神社，安倍晋三本身虽未参拜但亦献上贡品。
对北京来说，既然日本毫无改善中日关系的诚意，台湾又无意扞卫钓岛的中国主权，那北京就不得不更强硬地出手，再不只是派巡逻舰冲击日本所谓有效管治，而是更进一步由巡逻舰执法，驱逐进入钓岛海域的日本渔船，确立中国在钓岛有效管治的首例。
此不单是对日本挑衅的当头棒喝，亦要在法律上，建立日后若需动用国际法解决钓岛主权纠纷时，有利中国的实例。中国为保主权，显然不怕与日本发生进一步摩擦，同时日本亦不会让步。
惟中美才是中日问题的真正话事人，在中美都不愿爆发热战下，钓岛发生大冲突的可能性仍微，惟安倍为了国内政治而对华生事下，中日未来2-3个月在钓岛出现有限度军事碰撞的风险，则恐怕不小。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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