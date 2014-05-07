《信报》：发展经济绝非维稳的独步单方

（5月7日社评）

头戴白帽的男子，昨天上午在广州火车站持刀追斩旅客，造成六人受伤，这是继3月1日昆明火车站和4月30日乌鲁木齐火车站的恐袭案后，又一宗发生于省会城市火车站的暴力流血惨剧。

西藏以外，新疆近年成了中国另一「乱源」，而接连出现的涉疆暴力袭击，其中去年10月28日的天安门金水桥汽车撞人着火事件，及上月底中共总书记习近平视察新疆刚离开旋即发生的乌市爆炸案，都是自杀式袭击。北京希望通过一手发展经济惠民、一手高压对付「极端」宗教活动的维稳之道，显然成效不彰。

2009年7月5日，新疆乌鲁木齐发生造成近200丧生，1,700多人受伤的特大动乱，中央政府痛定思痛，翌年把自治区书记由王乐泉换上张春贤，并展开「柔性治疆」，加大在新疆的投资。中共一直认为，贫穷是造成新疆民族关系紧张、社会不稳的主因，故只要提高该地区的经济水平，令维民的收入增加，便可促进安定和谐。

习近平上月视察新疆，亲赴喀什这个被视为暴恐源头的南疆地区，分析认为显示中央领导人高度重视新疆问题，且欲深究解决方略，而从习的言行，可透视中央治疆将会出现某些变化。

从中共治疆的成败得失可见，民生固然重要，民众的心灵依托，同样不容忽视；长治久安绝非单靠发展经济可以促成，政治诉求、制度建设、族群分化、文化差异、宗教冲突等等，都是政府必须正视并与持份者和衷共济以解决的问题。这在中央谋求缓解香港社会深层次矛盾的思路，自有足可启迪之处。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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