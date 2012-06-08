《信报》：经济下行风险上升 继续量宽饮鸩止渴

（6月8日社评）

美联储主席伯南克昨晚出席国会听证会,虽然对推QE3并无明确表示,但周三欧美股市已经率先大幅飙升,升幅在0.2%或以上,因为市场普遍憧憬伯南克会在听证会上透露美联储未来的货币政策动向.一般估计,本月中美联储开会议息,QE3或相类的宽松措施大有机会出台,因为美联储沽短债买长债的扭曲操作本月结束,而近期美国公布的最新就业数据显示,美国经济停滞不前,失业率再呈攀升趋势,在欧债危机恶化和中国经济下滑风险增加的情况下,如果不推出刺激经济措施,美国经济倒退以至衰退机会甚高,对奥巴马年底竞选连任,明显构成压力.

虽然扭曲操作可以发挥一定效用,令美国长债息率长期徘徊在2%或以下,但实际政策效果,竟然不及欧债危机恶化产生的意外作用.希腊大选後组阁不成,可能退出欧罗区或出现无序违约的危机,令欧罗汇价压力大增,资金不断流出欧洲金融体系,分别投向德债和美债避险,美元汇率大升之余,长债孳息亦跌至1.5%以下的新低.因此,单从压低长债孳息的目的考虑,美联储根本毋须推出QE3或者延长OT.但实际上,由於大量流动性买入美债和德债避险,拒绝借出,流动性陷阱造成的客观效果,其实与通缩无异,市场上的资金日益短缺,对经济造成的戕害,显然更大.

欧洲央行日前虽然宣布维持息率不变,在欧洲银行濒临挤提的情况下,也不得不将LTRO延长半年,而要稳定欧洲金融和银行系统,月底的欧盟会议,早晚亦要向现实低头,或推出LTRO3,或发行欧罗区共同债券,用不同的量化宽松措施,挽救危机.至于中国,昨晚亦宣布减息0.25%,原因不难明白,就是最新经济数据在在证明,中国经济下调风险不断上升,中央还不出手救市,硬着陆实在无可避免.其实,在全球经济一体化的今天,牵一发必动全身,没有任何国家或地区可以置之度外.因此,G7会议後欧盟各国加强对德国施压,绝非偶然,而最终大家迫于形势,联手救市,看来也是唯一的选择.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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