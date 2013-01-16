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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 17:13 BJT

欧元区经济: 2013年将萎缩,但转折点在第一季度--ECB管委

路透维也纳1月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三称,欧元区经济2013年将萎缩,但转折点料在今年的前三个月,且会在2014年恢复成长.

"对于欧元区整体来说,我们预计2013年经济仍将下滑,但我们确信转折点会出现在第一季度,"诺沃特尼说.

"对于2014年,我们预计经济成长会迎来明显复苏."(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)
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