全球金融：新兴国家必须通过宏观审慎政策来控制资本流动--研究报告

路透杰克逊霍尔8月24日 - 一份研究显示，新兴市场国家会受到投资大幅波动的负面影响，因此必须建立控制信贷流动的工具，否则有丧失货币政策独立性的风险。

这些研究成果是由美国堪萨斯联储在杰克逊霍尔的货币政策研讨会上提出的，研究凸显了美国及其他主要央行的非常规货币政策造成的全球影响。

包括印度和巴西在内的许多国家近期都遭遇了本币深跌，部分原因在于美联储可能很快缩减购买债券的货币刺激措施。

这份研究强调要转变传统的经济思想，过去的经济思想支持国与国之间资金自由流动，而不计后果如何。

“非核心国家有必要实施宏观审慎政策，以保持货币政策独立性，”伦敦商学院教授Helene Rey写道，“这些可以取代资本管制，如果还不够，也必须考虑采取资本管制。”

该研究指出，这是因为实施浮动汇率制的国家将由于控制能力之外的因素，而失去对利率和信用创造的控制。浮动汇率是当前主流国际做法。

Rey称，“如果通过宏观审慎政策来直接或间接管理资本账户，也只有如此，那么实现货币政策的独力是可能的。”这可通过多种形式来实现，包括限制某些经济领域的信贷增长。

她称，“因此，对于一国而言，过分宽松的国际金融条件的最危险后果是信用过度增长，明智的政策选项是直接监控每个市场的信用增长情况和杠杆。”

纽约联储副总裁Terrence Checki则对该研究进行了反驳，他反对富国央行应开始对其政策产生的国际影响有更多关注的提法。

他表示，美联储的一贯理念都是，货币政策应瞄准国内目标。