版本:
中国
债券 | 2015年 1月 20日 星期二 23:33 BJT

标题新闻：美前财长萨默斯称欧洲经济在通缩边缘，急需财政和货币刺激，QE聊胜于无但效力有限

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐