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债券 | 2016年 5月 3日 星期二 17:19 BJT

欧元区经济：欧盟执委会调降今明两年经济成长预估，通胀预估亦下修

欧盟执委会的预估不如意大利政府乐观。意大利政府预计，今明两年该国经济分别成长1.2%和1.4%。

欧盟执委会对法国经济的预估维持不变，预计2016年和2017年分别成长1.3%和1.7%，2015年为增长1.2%。

希腊今年经济料下滑0.3%，是将萎缩的唯一一个欧元区成员国。但欧盟执委会已经将希腊今年经济预估上调，前次预估为下滑0.7%。

希腊经济2017年料恢复成长，预计将增长2.7%。(完)

(编译/审校 李爽/艾茂林/张若琪/杜明霞/高琦)

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