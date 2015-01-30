去年中国成为全球FDI头号目的国--联合国

路透日内瓦1月28日（记者 Tom Miles） - 据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）周四发布的报告，去年中国超过美国成为全球头号外商直接投资（FDI）目的国。

美国在吸引外资方面长期占领先地位，但UNCTAD公布的初步数据显示，去年美国外资净流入下降三分之二至860亿美元。

这在很大程度上与美国通讯企业Verizon(VZ.N)和英国合作伙伴沃达丰(VOD.L)间的一宗交易有关，其中一项股票回购导致1,300亿美元流出美国。

与此同时，中国吸收的FDI不断攀升，去年达到1,280亿美元。

UNCTAD投资及企业部门负责人、该报告主要作者詹晓宁（James Zhan）称，今年美国吸收外资的规模可能反弹，但中国这方面仍具动能，只是吸引外资的项目类型会有所变化。

詹晓宁认为，流入中国服务行业的FDI会增长，流入制造行业的FDI增速则放缓；就制造业而言，流入高科技领域的外资将增长，流入劳动密集型领域的外资则减少。

他指出，中国新的外国投资法草案趋于宽松，这会增强中国对外资的吸引力，虽然有的行业还是会对外资设限。

报告显示，去年全球FDI规模减少8%至1.26万亿美元，是金融危机爆发以来第二低水平。

“总之，FDI强劲增长仍是遥远的事。”詹晓宁说。

UNCTAD报告称，全球经济疲弱、消费者需求乏力、汇率波动加上地缘政治局势不稳，诸多因素都影响到投资者信心。

去年，包括欧盟在内的许多经济体吸收FDI规模增长，欧盟吸引了2,670亿美元，同比增加13%；印度吸引了350亿美元，同比大增26%。

安全疑虑导致中东和北非吸引的FDI减少，而大宗商品价格下跌拖累拉美吸收的FDI减少19%至1,530亿美元。

去年俄罗斯吸收的FDI较2013年骤减70%，约为190亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。