一周经济焦点：欧洲央行闪亮行动後 轮到美联储如期祭出QE3

* 美联储更接近祭出第三轮量化宽松,因8月就业数据疲弱

* 美国近零利率可能维持到2015年

* 德国宪法法院或将限制欧洲央行纾困计划

全球经济记者 魏伦

路透伦敦9月9日电---美国8月就业数据疲弱,使得美国联邦储备委员会(美联储,FED)更加有可能在本周采取额外的保障措施,通过挹注新资金的刺激政策来防止经济恶化.

随着中国经济成长明显放缓,且欧元区陷入衰退,美国再度扮演起全球经济发动机的传统角色,不过马力并不强劲.

即便是在周五数据出炉前,美联储主席贝南克已表示"严重关切"美国就业市场状况.劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,低於7月的增长14.1万个.

很多分析师认为,8月就业数据低迷,足以引发美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3),以压低债券收益率(殖利率)和提振投资者及公司的信心.

路透在8月就业数据出炉後对59位分析师的调查显示,美联储在9月12-13日政策会议上祭出宽松政策的机率为60%,高於8月24日路透调查的45%.

"这让人很容易预测美联储将采取行动,"摩根大通分析师Bruce Kasman表示,"我们认为这个情况已经确定了."

Kasman预期,美联储将再买进2,000-3,000亿美元的债券,并延长其短期利率将趋近于零的预测,时间点从2014年後期拉长至2015年.

高盛的Jan Hatzius一直预期美联储在年底前不会进一步放松政策.

但他如今认为周四宣布政策的可能性超过50%,届时其将每个月买进约500亿美元的债券,主要是抵押支持债券,买债计画的结束日期则要视经济发展而定.

本周美国主要数据是在周五出炉.根据路透调查,分析师预估8月零售销售可能会成长0.7%,工业生产则仅增加0.1%.

**德国宪法法院裁决备受关注**

欧洲本周经济数据不多,有一连串7月份的回顾数据出炉,但却有不少政治事件,包括周三荷兰举行大选,以及周五欧洲财长会议.

其中最重要的事件,当属德国宪法法院周三将就一项旨在阻止欧洲稳定机制(ESM)生效的动议作出裁决.ESM是欧元区新的永久救助基金.

路透访问的法律专家一致预期宪法法院将批准该基金,但将附加苛刻的条件,限制德国政府在未来救助行动中的灵活度.

Berenberg Bank分析师Holger Schmieding表示,该裁决的一些内容可能令投资者"意外且不快".

因此该裁决有可能对欧洲央行总裁德拉吉上周推出的新购债计划造成严重影响.德拉吉宣布将在二级市场购买公债,以推低其认为处於不合理高位的西班牙和意大利等国公债收益率(殖利率).

德拉吉此番表示降低了欧元区解体的尾部风险,令市场欢欣雀跃.

但这一提案的关键是,受困的欧元区成员国必须申请获得ESM、或者目前尚有效的救助基金的援助,这些基金将买下新标售的目标政府公债,为欧洲央行提供支持.

所以如果没有ESM,将是个大问题.

英国标准人寿保险公司的全球策略主管Andrew Milligan认为,即便德国宪法法院没有从中作梗,德拉吉的这一购债计划也不会令欧洲经济神奇地复原.

"(购债计划)可能在压低收益率和提振信心方面为欧洲企业带来一些正面影响,但从经济增长的角度而言,它并不能扭转乾坤."Milligan说.(完)

--编译 肖群英/戴素萍/徐文焰;审校 张荻

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