法国复苏后继乏力 德国增速放缓

* 法国经济萎缩，表现不如预估

* 德国经济成长放缓，出口受挫

* 西班牙脱离衰退，意大利复苏还刚起步

记者 Leigh Thomas/Madeline Chambers

路透巴黎/柏林11月14日 -周四公布的数据显示，法国第三季经济复苏后继乏力，德国经济成长放缓，突显出要把肆虐多年的危机抛诸脑后还有漫漫长路要走。

法国第三季经济萎缩0.1%，浇熄了前三个月强劲成长的动能。市场原先预期法国当季成长0.1%，而过去四季当中有三季呈现下滑。

德国经济成长幅度从第二季的0.7%降至第三季的0.3%，但这个欧洲最大经济体的状况显然相对要好得多。其成长幅度符合市场预期。

整体欧元区在第二季摆脱衰退，而1000GMT公布的数据料显示第三季贫乏地成长了0.2%。

法国已然成为欧元区内令人忧心的焦点。法国央行预期第四季经济成长幅度将达0.4%，但各界普遍认为该国政府在就业及养老金的改革上过于胆怯。

经济合作暨发展组织(OECD)隔夜公布的法国竞争力报告也警告称，法国正落后于南欧国家，后者已经削减劳工成本并且精简节支。

“为了降低经济滞后和延误时机的程度，法国需要继续实行结构性改革，”OECD秘书长葛利亚表示。

法国政府很难忽视这份报告，因为该报告是受法国总统奥朗德(Francois Hollande)的委托而做出的。

德国经济成长由内需推动。出口表现不佳，增添了欧元区余下国家低迷的迹象。

“正面动能只来自德国内部，”德国统计局称。

欧盟执委会预计，欧元区整体2013年将萎缩0.4%，2014年将温和成长1.1%。“问题儿童”西班牙、意大利、希腊和葡萄牙的经济明年都将成长。

但是，由于欧元区失业率高达12%以上，而且希腊和西班牙的年轻人中每两人就有一个人失业，所以复苏的说法很空洞。

**二线国家已经翻身了吗?**

西班牙上月称其第三季明显摆脱经济衰退，尽管仅较上季成长0.1%，但这已经是2011年初以来其经济首度环比扩张。

意大利一位高级官员本周对路透说，该国第三季经济可能萎缩0.1%或0.2%，但可望在第四季重返成长，扩张最多达0.5%，终结九个季度的下滑。

葡萄牙则仍在撙节政策中挣扎，但仍勉力在第二季取得1.1%的经济成长，让人颇感意外。而且和欧元区其他仍在苦战中的国家相比，葡萄牙的失业率也已开始下降。

意大利联合政府的稳定性让人对其能否持续推动经济改革打上一个大问号，这仍对欧元区经济构成隐忧。不过法国让人担心的程度正迅速上升。

西班牙及葡萄牙的债信评级展望最近几日已被调升至稳定，反观法国评级却被标普从AA+降至AA，虽仍远高于邻国西班牙，但两者差距正缩小。

欧洲央行上周意外降息，尽管欧元区处于低通胀的局面。

欧洲央行执委普雷特周三称，欧央行有可能开始购买资产，以使通胀率更接近央行目标。但是德国央行总裁魏德曼则反对，称利率不应处于纪录低位太久。(完)

(编译 张明钧/杜明霞/李婷仪 审校 高琦)

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