路透调查: 法国经济衰退第一季料持续,之后或缓慢复苏

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透巴黎1月23日 - 周三公布的路透调查显示,法国经济衰退将持续至春季,之后经济开始缓慢复苏,但失业率料进一步升至纪录高位.
受访24位分析师的预估中值显示,2012年最后一季法国经济料萎缩0.2%,今年第一季继续萎缩0.1%.
法国经济料从今年第二季起缓慢复苏,但增速将很小.分析师目前预计,该国经济2013年整体将停滞.但路透去年10月进行的季度调查时尚有0.3%的增幅.
本次调查显示,明年产出增长仍将维持低迷,但较上年料增0.9%.
这份调查的结果远低于政府现行的预估,增加了法国政府达不到公共赤字目标的可能性.法国政府预计今明两年经济分别成长0.8%和2.0%.
同时失业率将继续上升,到2014年初失业人口与劳动人口之比将达到11.3%,为开始汇整该数据以来最高水准.
"考虑到我们目前看到的预算整固规模,很难使经济增长达到足以创造就业的程度,"巴克莱资本分析师Fabrice Montagne表示.巴克莱资本国际驻东京的首席外汇策略师山本雅文表示.
"我们预计今年末和2014年经济开始成长,但2013年对所有人来说都将是艰难的一年,"他表示.(完) (编译 李爽; 审校 李婷仪/丁琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。