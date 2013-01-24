路透调查: 法国经济衰退第一季料持续,之后或缓慢复苏

路透巴黎1月23日 - 周三公布的路透调查显示,法国经济衰退将持续至春季,之后经济开始缓慢复苏,但失业率料进一步升至纪录高位.

受访24位分析师的预估中值显示,2012年最后一季法国经济料萎缩0.2%,今年第一季继续萎缩0.1%.

法国经济料从今年第二季起缓慢复苏,但增速将很小.分析师目前预计,该国经济2013年整体将停滞.但路透去年10月进行的季度调查时尚有0.3%的增幅.

本次调查显示,明年产出增长仍将维持低迷,但较上年料增0.9%.

这份调查的结果远低于政府现行的预估,增加了法国政府达不到公共赤字目标的可能性.法国政府预计今明两年经济分别成长0.8%和2.0%.

同时失业率将继续上升,到2014年初失业人口与劳动人口之比将达到11.3%,为开始汇整该数据以来最高水准.

"考虑到我们目前看到的预算整固规模,很难使经济增长达到足以创造就业的程度,"巴克莱资本分析师Fabrice Montagne表示.巴克莱资本国际驻东京的首席外汇策略师山本雅文表示.