重发-德国经济: 2013年料将免于衰退--雇主协会主管

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路透柏林12月30日 - 德国雇主协会主管Dieter Hundt在接受路透采访时表示,德国经济2013年或将免于衰退,并取得同2012年相似的增长速度.

Hundt说:"我预测德国明年并不会陷入经济衰退,而且会有类似于今年这样的增长水平."

迄今为止,德国经济已成功避开了欧元区危机,2012年经济预期增长0.9%,2011年增长了3%,2010年增长4.2%.

民间分析师预测2013年德国经济增长0.7%左右,低于今年年中时预计的1.3%的增幅.

Hundt还表示,由于2012年工资上调幅度很大,他担心德国2013年薪资要求也会很高.

尽管工会呼吁2013年再次大幅上调工资,但Hundt说他相信明年议定的薪资变动幅度会比较温和.