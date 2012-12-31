重发-德国经济: 2013年料将免于衰退--雇主协会主管

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林12月30日 - 德国雇主协会主管Dieter Hundt在接受路透采访时表示,德国经济2013年或将免于衰退,并取得同2012年相似的增长速度.
Hundt说:"我预测德国明年并不会陷入经济衰退,而且会有类似于今年这样的增长水平."
迄今为止,德国经济已成功避开了欧元区危机,2012年经济预期增长0.9%,2011年增长了3%,2010年增长4.2%.
民间分析师预测2013年德国经济增长0.7%左右,低于今年年中时预计的1.3%的增幅.
Hundt还表示,由于2012年工资上调幅度很大,他担心德国2013年薪资要求也会很高.
尽管工会呼吁2013年再次大幅上调工资,但Hundt说他相信明年议定的薪资变动幅度会比较温和.
他乐观认为,在提出2013年薪资要求时,工会将把德国轻微的经济疲软因素考虑进去.(完) (编译 王湄; 审校 程琳)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。