表格：德国5月GfK消费者信心指数创2007年10月以来最高

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透柏林4月30日 - 市场研究机构GfK周二公布，德国消费者信心升至逾五年半高位，因消费者指望薪资上涨，并且塞浦路斯救助事件过后人们的支出意愿增强。
根据GfK访问2,000名德国民众所得结果，5月消费者信心指数升至6.2，创2007年10月以来最高，当时为6.4；4月指数修正后为6.0。
“德国的消费者信心...极其强劲，尽管经济面临的阻力增强，”GfK研究员Rolf Buerkl在声明中称。
以下为详细数据:
13年5月 13年4月 12年5月
消费者信心指数 6.2 6.0 5.7
消费者信心指数分项 13年4月 13年3月 12年4月
购买意愿 37.6 36.2 27.6
收入预期 30.8 29.4 33.0
景气循环预期 -1.5 0.6 8.5 (完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：