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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 14:45 BJT

表格：德国5月GfK消费者信心指数创2007年10月以来最高

路透柏林4月30日 - 市场研究机构GfK周二公布，德国消费者信心升至逾五年半高位，因消费者指望薪资上涨，并且塞浦路斯救助事件过后人们的支出意愿增强。

根据GfK访问2,000名德国民众所得结果，5月消费者信心指数升至6.2，创2007年10月以来最高，当时为6.4；4月指数修正后为6.0。

“德国的消费者信心...极其强劲，尽管经济面临的阻力增强，”GfK研究员Rolf Buerkl在声明中称。

以下为详细数据:

13年5月 13年4月 12年5月

消费者信心指数 6.2 6.0 5.7

消费者信心指数分项 13年4月 13年3月 12年4月

购买意愿 37.6 36.2 27.6

收入预期 30.8 29.4 33.0

景气循环预期 -1.5 0.6 8.5 (完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
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