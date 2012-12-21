《全球经济分析》各国竞相促进增长,汇率战升级在即

**关注中国市场而非汇率**

的确,从表面看,新兴市场货币今年的走势似乎并未受到很大干扰.

在亚洲,韩元和菲律宾披索兑美元今年至今均上扬7%,但印尼卢比和印度卢比兑美元跌幅分别超过6%和3%.

在拉美地区,墨西哥披索和智利披索攀升近10%,但巴西雷亚尔挫跌10%,鉴于巴西财长曼特加的老套话,这可谓是极具讽刺意味.

不过,Evenett指出,如果英国央行总裁金恩的看法正确,即更多央行2013年可能寻求让本币走软以刺激经济成长,发展中国家通常会诉诸于资本管制.

"既然IMF已经认可此类举措,采取资本管制将不再给一国留下污点,"Evenett说.他指的是国际货币基金组织(IMF)近期表示允许在某些特定情形下动用管制措施.

不管怎样,英国的例子表明本币大幅贬值并不能保证出口激增.

自英国央行开始放宽政策以来,英镑已经下跌约四分之一,但该国今年至今平均月度商品贸易逆差从2011年的84亿英镑扩大至89亿.

汇率只是决定一国出口竞争力的众多因素之一.

作为欧元区成员国,西班牙、爱尔兰和葡萄牙都没有货币贬值的选项,不过这些国家通过削减成本及开发新市场,都得以让出口迅速增加.

汇丰全球首席经济学家简世勋(Stephen King)认为,没有哪个市场比中国更重要.其最新季度报告中有一张图表显示,对中国出口增加能推动GDP增速加快.

这方面的赢家包括新加坡、马来西亚、韩国、沙特、智利与澳洲.而对放宽货币政策持最积极立场的国家则表现落后,如美国、英国及一些欧元区大国.