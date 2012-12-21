《全球经济分析》各国竞相促进增长,汇率战升级在即

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
**关注中国市场而非汇率**
的确,从表面看,新兴市场货币今年的走势似乎并未受到很大干扰.
在亚洲,韩元和菲律宾披索兑美元今年至今均上扬7%,但印尼卢比和印度卢比兑美元跌幅分别超过6%和3%.
在拉美地区,墨西哥披索和智利披索攀升近10%,但巴西雷亚尔挫跌10%,鉴于巴西财长曼特加的老套话,这可谓是极具讽刺意味.
不过,Evenett指出,如果英国央行总裁金恩的看法正确,即更多央行2013年可能寻求让本币走软以刺激经济成长,发展中国家通常会诉诸于资本管制.
"既然IMF已经认可此类举措,采取资本管制将不再给一国留下污点,"Evenett说.他指的是国际货币基金组织(IMF)近期表示允许在某些特定情形下动用管制措施.
不管怎样,英国的例子表明本币大幅贬值并不能保证出口激增.
自英国央行开始放宽政策以来,英镑已经下跌约四分之一,但该国今年至今平均月度商品贸易逆差从2011年的84亿英镑扩大至89亿.
汇率只是决定一国出口竞争力的众多因素之一.
作为欧元区成员国,西班牙、爱尔兰和葡萄牙都没有货币贬值的选项,不过这些国家通过削减成本及开发新市场,都得以让出口迅速增加.
汇丰全球首席经济学家简世勋(Stephen King)认为,没有哪个市场比中国更重要.其最新季度报告中有一张图表显示,对中国出口增加能推动GDP增速加快.
这方面的赢家包括新加坡、马来西亚、韩国、沙特、智利与澳洲.而对放宽货币政策持最积极立场的国家则表现落后,如美国、英国及一些欧元区大国.
"相对于GDP,美国、法国、意大利、尤其是英国,在对华出口方面几乎没有取得任何进展,"简世勋在报告中写道.(完) (译文审校 戴素萍)
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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