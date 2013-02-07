《全球经济分析》低增长影响各国对全球化支持,G20峰会重任在肩

**全球化的啦啦队哪里去了?**

布鲁金斯学会上周发布的一份宾夕法尼亚大学调查报告显示,目前,认为美国最好远离国际事务纷争的美国人比例升至二战后最高.

汇丰控股首席经济学家简世勋(Stephen King)说,经济停滞已导致政界领导人越来越多的用解决国内问题的方法来处理国际问题.

"并不是说各国贸易保护主义程度在上升,而是主张全球化的那些啦啦队员们销声匿迹了.他们无法再轻易宣称国际化会给全人类带来好处,"简世勋写道.

Lowy Institute的Thirlwell说,使事态进一步恶化的是,民族主义也在慢慢露头,比如中国与其邻国在东海及南海的争议.

而此类争议最直接的受害者就是贸易:在钓鱼岛(尖阁列岛)问题再次引发外交争端后,中国去年从日本的进口大跌.

"中国的做法相当清楚,那就是经济给战略政策让位,"Thirlwell称."这种经济和政治搅到一起的局面,正是我担心的事情之一.在民族主义,或者说经济民族主义增强的新时代,亚洲供应链是否还有意义?"

而且如果美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)再度展开谈判,那么这个问题可能会变得更加尖锐.

中国不在这项协定范围内,因此怀疑此举是美国重返亚洲以对抗中国崛起计划的组成部分.

"所以对什么有利于贸易的关注越来越少,更多精力用在对该地区划分势力范围上,"Thirlwell说.

处理这样一个复杂的日程表,对羽翼未丰的G20来说,似乎是一个艰巨的任务.但Thirlwell表示G20是唯一的选择,应该给它时间.

"有什么替代选择吗?没人要建一个新的俱乐部,"Thirlwell称."你尽可以愤世嫉俗,但我们生活在一个牵一发而动全身的世界上,努力让人们在一个国际层面上进行合作,至少还是有点价值的."(完) (译文审校 程琳)