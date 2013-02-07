《全球经济分析》低增长影响各国对全球化支持,G20峰会重任在肩

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**全球化的啦啦队哪里去了?**
布鲁金斯学会上周发布的一份宾夕法尼亚大学调查报告显示,目前,认为美国最好远离国际事务纷争的美国人比例升至二战后最高.
汇丰控股首席经济学家简世勋(Stephen King)说,经济停滞已导致政界领导人越来越多的用解决国内问题的方法来处理国际问题.
"并不是说各国贸易保护主义程度在上升,而是主张全球化的那些啦啦队员们销声匿迹了.他们无法再轻易宣称国际化会给全人类带来好处,"简世勋写道.
Lowy Institute的Thirlwell说,使事态进一步恶化的是,民族主义也在慢慢露头,比如中国与其邻国在东海及南海的争议.
而此类争议最直接的受害者就是贸易:在钓鱼岛(尖阁列岛)问题再次引发外交争端后,中国去年从日本的进口大跌.
"中国的做法相当清楚,那就是经济给战略政策让位,"Thirlwell称."这种经济和政治搅到一起的局面,正是我担心的事情之一.在民族主义,或者说经济民族主义增强的新时代,亚洲供应链是否还有意义?"
而且如果美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)再度展开谈判,那么这个问题可能会变得更加尖锐.
中国不在这项协定范围内,因此怀疑此举是美国重返亚洲以对抗中国崛起计划的组成部分.
"所以对什么有利于贸易的关注越来越少,更多精力用在对该地区划分势力范围上,"Thirlwell说.
处理这样一个复杂的日程表,对羽翼未丰的G20来说,似乎是一个艰巨的任务.但Thirlwell表示G20是唯一的选择,应该给它时间.
"有什么替代选择吗?没人要建一个新的俱乐部,"Thirlwell称."你尽可以愤世嫉俗,但我们生活在一个牵一发而动全身的世界上,努力让人们在一个国际层面上进行合作,至少还是有点价值的."(完) (译文审校 程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币