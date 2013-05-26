《一周经济焦点》灰暗的经济现状终于击碎了市场的美梦

西班牙在过去一周发行公债的收益率上升，为三个月以来的首次；意大利本周的新债发行情况将引起市场进一步的兴趣，因为这将是贝南克暗示央行注资不会无限延续之后的首批公债发行。

美联储和日本央行释出的的部分资金流向欧元债券，压低了西班牙和意大利等欧元区最脆弱经济体的借贷成本，令这些国家的政府大为受益。

股市显然也存在这种情形。贝南克的言论将在未来数周为全球股市设定新的基调，引发不确定性上升。

欧洲广泛用于衡量投资者风险规避情绪的欧元STOXX 50波动率指数 仅在上周四一天就飙升13%至三周高点。

“我们总体上仍看好股市...(但是)从更大范围而言，股市可能会失去一些动能，因为投资者不禁担忧主要央行可能撤除刺激举措，”Brewin Dolphin投资组合策略主管Guy Foster说。(完)