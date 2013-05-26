《一周经济焦点》灰暗的经济现状终于击碎了市场的美梦

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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西班牙在过去一周发行公债的收益率上升，为三个月以来的首次；意大利本周的新债发行情况将引起市场进一步的兴趣，因为这将是贝南克暗示央行注资不会无限延续之后的首批公债发行。
美联储和日本央行释出的的部分资金流向欧元债券，压低了西班牙和意大利等欧元区最脆弱经济体的借贷成本，令这些国家的政府大为受益。
股市显然也存在这种情形。贝南克的言论将在未来数周为全球股市设定新的基调，引发不确定性上升。
欧洲广泛用于衡量投资者风险规避情绪的欧元STOXX 50波动率指数 仅在上周四一天就飙升13%至三周高点。
“我们总体上仍看好股市...(但是)从更大范围而言，股市可能会失去一些动能，因为投资者不禁担忧主要央行可能撤除刺激举措，”Brewin Dolphin投资组合策略主管Guy Foster说。(完)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51