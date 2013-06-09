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货币新闻 | 2013年 6月 10日 星期一 07:55 BJT

《一周经济焦点》数据传递出的讯号相互矛盾，决策者或暂缓动作

虽然眼前的风险减少，但各国央行仍面临帮助全球经济改善体质的压力，因而紧紧盯着一系列互异且动荡的经济数据，以便对政策作出引导。

“即使在情况最好的时候，这也是个相当困难的挑战，而且我们并不是在最好的时候，”加拿大皇家银行首席经济学家Craig Wright说。

上周美国的数据就说明了这个问题。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)是要继续在长时间内通过每个月850亿美元的购债计划来维持对经济的扶持，还是很快会削减规模，作出任何选择都并非没有理由，但具体要视数据而定。

分析师表示，美国制造业活动意外跌至四年来最低水平，就是美联储短期内暂时不会削减规模的一个信号。

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