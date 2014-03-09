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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 06:40 BJT

《一周经济焦点》关注亚欧工业生产数据，了解全球经济状况

路透调查的分析师预计，工业产出增长将放缓至9.5%，但仍然强劲且未显现出政策制定者寻求的调整效果。这些数据将在周四公布。

渣打的David Mann表示，“中国2月出口增长可能会放缓，1月飙升是因为大家抢在春节前出口。”

中国政府称今年经济增长目标为7.5%，其寻求调整经济结构，放慢增长步伐，但追求更高质量的增长。去年中国经济实际增长率为7.7%。

德国本周将公布贸易数据。

荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示，“去年德国出口受到部份新兴经济体需求低迷的拖累。”

“新兴市场的问题持续，加上美国寒冷天气的影响，可能使德国出口的疲势延续时间较预期更长。”
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