《一周经济焦点》欧美英央行面对不同难题，投资者需仔细推敲

在德拉吉领导下，欧洲央行在很长时间内采取了部分委员认为很难消化的举措。量化宽松可能将是他面临的最严峻考验。

德拉吉周三将在伦敦发表讲话--2012年时他在此宣布将竭尽全力保卫欧元。欧洲央行很多官员也将在本周露面。

“通胀趋缓的压力不会在一夕之间消失，通缩威胁也不会。因此，我们仍认为欧洲央行需要采取进一步的行动，最终实施大规模的量化宽松计划，”Capital Economics的Jessica Hinds称。

日本方面的关注点是周四出炉的机械订单数据，预计将显示5月机械订单恢复增长。该数据被视为衡量资本支出的领先指标。

“获利正在改善，因此此前推迟投资的企业现在开始进行投资，”Mizuho Securities Research & Consulting的资深分析师Norio Miyagawa称。

日本央行总裁黑田东彦周一将在季度地区分行经理会议上讲话。他可能会重申央行乐观看待经济形势，而这应该会突显出市场愈发认为央行近期内不会进一步放松货币政策。