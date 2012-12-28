《全球经济分析》 西方国家民间投资异常疲软,不利经济成长反弹

**苦思投资诱因**
伦敦一家咨询公司主管Andrew Smithers长期以来一直认为,美国和英国的企业高管缺乏在工厂和设备方面进行长期投资的诱因,因为他们的薪酬与股东短期收益挂钩.
"在这两个国家,奖金文化都是在鼓励管理阶层不做投资及维持高利润率,"他对客户表示.需要进行改革.
由于政府预算紧张,如何促进民间部门在电力和交通等基础设施领域加大支出的讨论日趋激烈.
英国正在考虑实施更广泛的公路收费,以刺激民间公路营运商投资.
布鲁塞尔智库Bruegel学者Georg Zachmann建议,金融危机后基础设施投资方面的风险上升,可以让公有银行暂时起到缓解风险作用.
Zachmann补充称,在整个欧盟层面,为政府担保项目发行高达2.30亿欧元债券的试行计划,可以予以提高规模,以拉低借款成本.
MGI不希望再回到政府独厚某些人的老路.
但MGI认为欧洲还有很大空间,可以通过减少繁文缛节来加速资本支出.比如,MGI认为,若排除监管障碍,现成就有民间投资可为机场扩建提供资金.
MGI称,翻新现有建筑,提高新建筑节能效果,帮助欧洲实现2020年的能源目标,这可能会带动一年约370亿欧元的额外投资.
零售业方面,许多国家的规划规则限制了较具生产力的大型商店增长;建筑业方面,非常挑剔的标准令许多项目效率低下且造价昂贵;交通运输方面,在欧盟最初的15个核心国家中,现在还有11个不同的铁路货运信号系统.
"宏观经济政策与微观改革双管齐下,能够有助于确保企业恢复足够规模的投资支出计划,使企业支出成为经济强劲复苏的重大推动力量,"MGI总结道.(完)
(编译 洪曦/程琳/李爽; 审校 艾茂林/蔡美珍)