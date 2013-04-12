路透调查：2013年全球经济料不会明显改善，但部分风险已告缓和

路透伦敦4月11日 - 由于欧洲和美国的经济前景走弱，使得1月份出现的谨慎乐观情绪受到打击，今年的全球经济增长率不太可能有较大改善。

不过，全球400位分析师参与的路透调查周四显示，与一年前相比，一些威胁到全球经济的风险已经有所缓和。

根据调查，今年全球经济增长率料在3.2%左右--与国际货币基金组织(IMF)公布的2012年增长率相同。

此次调查结果略低于1月的全球经济增长率预估3.3%，但今年和之前的情况已经有了一些明显转变。

中国终于展示出明显的经济活力。在美国经济看似保持低增长态势的情况下，中国看似能够帮助提升全球成长。然而欧洲受困经济体是主要的拖累因素。

“在一年以前，三个重大问题是欧洲、中国经济硬着陆和美国财政悬崖。眼下我认为最差的情况已经不太可能出现。”加拿大皇家银行首席经济学家Craig Wright表示。

“复苏正在趋于稳定，但是将会是一个不平坦、不确定以及平庸的过程。”

Wright认为2013年全球经济成长率将在3.5%左右，明年情况将继续好转--调查预估显示届时增长率料为3.8%。

整体上看，此次调查的结论与IMF总裁拉加德周三的言论相呼应。拉加德当时称，全球经济成长今年可能保持温和步伐，各国央行应维持宽松货币政策不变。

美国经济在今年展现出强劲开局后，由于政府削减开支而有所放缓，美国联邦储备理事会(美联储, FED)的非常规刺激政策有可能至少会保持到2014年。

参与一路透调查的分析师将美国第一季度经济成长年率预估值从上个月的2%提高到3%。但是这一势头预计将不会持续，第二季度时经济增长料放慢至1.6%。

即使美国经济料只能处于温和复苏，对于多数欧洲经济体而言，这也将是一种理想状态。此前分析师们下调了欧元区经济展望。

分析师们现在预计今年欧元区经济将萎缩0.4%，三个月前曾预计萎缩0.1%。

“成长乏力与失业率创记录，加之开支削减力度加大和二线国家银行业去杠杆化造成的信贷紧缩，是欧元区未来的真正风险。”G+ Economics首席经济学家Lena Komileva说。

英国经济表现也不会更好，不过多数人认为该国将在今年第一季度勉强避开五年来的第三次衰退。

路透下周将会发布中国经济调查。而周四的调查显示，其邻国印度的经济将迎来温和复苏。

日本央行上周四出台激进措施，承诺将在不到两年内向经济注入约1.4兆(万亿)美元，帮助该国经济摆脱通缩泥沼。