法兴称经济成长及通胀上升有望提振2017年全球股市上涨

路透伦敦11月29日 - 法国兴业银行周二称，2017年的全球股市有望获得更高回报，因通胀、更强劲经济成长及利好股东的政策等因素提振对股市的兴趣。

该投行预计到2017年底，标准普尔500指数.SPX达到2,400点，欧洲STOXX 600指数为370点，日本日经指数.N225触及20,500点，意味着涨幅在9-12%左右。

尽管标普指数2016年以来已成功录得约8%的涨幅，但日经指数和STOXX 600指数各下跌4%和7%。但鉴于市场预期在特朗普上台后将推出更多财政刺激，支持对于2017年经济成长及通胀前景将改善的观点，从而为股市带来支撑。

“在表现平平的2016年之后，我们预计2017年全球股市将带来更高的回报，得益于经济增长加速、通胀上升以及更加积极的股东政策，”法国兴业银行的策略师在一份报告中说。

不过，明年上半年的政策不确定性，以及美国可能实施的贸易保护主义政策被视为全球股市的主要风险。

法国兴业银行预计到2017年底，欧元区Euro Stoxx 50指数.STOXX50E将上升9.4%至3,300点，英国富时100指数(FTSE 100).FTSE将上升10.7%至7,500点，德国的DAX指数.GDAXI将上升13.6%至12,000点。(完)