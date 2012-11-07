全球游客人数今年或破10亿--联合国

路透伦敦11月5日电---联合国世界旅游组织(UNWTO)周一表示，今年1-8月间，全球游客人数同比增加4%，到12月份时将有望首次突破10亿人次。

据悉，中国人的海外旅行开支大幅增加。

新兴经济体的游客人数增加5%，发达经济体的游客人数增加4%。UNWTO预测全年整体游客人数增长将不超过4%。

UNWTO的数据显示，与2011年前八个月相比，唯一报告游客人数出现下滑的是中东地区，同比减少1%。

各国根据其国际旅行的收入和支出数据向UNWTO汇报，各国时间有所不同，跨度为今年前六个月和前九个月。

根据现有数据，中国的海外旅行开支增加30%，波兰的增幅为22%，俄罗斯为15%，阿根廷为16%，马来西亚为18%，印度为11%。

美国、加拿大、德国、澳大利亚的旅行开支呈个位数增长。

据UNWTO发布的“世界旅游晴雨表（World Tourism Barometer），意大利和法国的海外旅行开支出现下滑。

日本的旅游业收入增长48%，瑞典、韩国、南非为26%，香港为17%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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