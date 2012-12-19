欧美摆脱就业危机或至少需五年--UN

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透联合国12月18日 - 联合国周二发布报告称，明年全球经济增长料仍低迷，不足以解决很多国家面临的失业危机。
报告称，现有政策或需要至少五年才能帮助欧洲和美国重新创造2008-2009年衰退所损失的就业岗位。
“欧元区危机恶化、美国‘财政悬崖’和中国硬着陆都可能导致全球再次陷入衰退。这些风险中的每一个都可能导致全球产出下降1-3%，”联合国经济和社会事务部发展政策分析司负责人Rob Vos表示。
该报告名为《2013年世界经济形势与展望》，预计今年全球经济增速2.2%，2013年增速2.4%，2014年增速3.2%；并指出2013年2.4%的增速“远低于潜能”。
“这种增长水平远不能解决很多国家仍面对的就业危机，”报告称。
“根据现有的政策和增长趋势，欧洲和美国重新创造2008-2009年衰退所损失的就业岗位或需要至少五年。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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