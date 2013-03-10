《一周经济焦点》金融市场相信主要央行不会即将撤走刺激政策，尽管经济好转

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**景气不振**
在大西洋对岸，1月欧元区工业生产料下降0.1%，同期英国工业生产料上升0.1%。
“在我们看来，尽管各国央行资产负债表已经达到相当大的规模，政策利率也处于低水平，但它们还能做更多工作，这一点是毋庸置疑的，”加拿大皇家银行首席欧洲分析师Jens Larsen在一份报告中说道。
上周维持政策利率不变的欧洲央行更是如此。“如果到了最后紧要关头，欧洲央行就可能实施直接购买计划，跟英国央行实施的一样，”Larsen说。
他表示，欧洲央行也有一些下调主要短期利率的空间。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德上周五就称欧洲央行应该进一步降息。
从根本上看，各国央行将坚持宽松政策，因为全球产能过剩、政府与民间部门削减债务正在拖累经济成长。Larsen说这个去杠杆化过程不会很快结束。
McKinsey Global Institute的Fraser Thompson表示，消费者去杠杆化的过程可能会维持数年之久。
他说，至少在欧洲，解决方法是各国政府齐心协力清除阻碍企业资本支出的各类障碍。
“如果经济要真正反弹，民间投资可能必须扮演重要角色，”Thompson表示。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。