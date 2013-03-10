《一周经济焦点》金融市场相信主要央行不会即将撤走刺激政策，尽管经济好转

**景气不振**

在大西洋对岸，1月欧元区工业生产料下降0.1%，同期英国工业生产料上升0.1%。

“在我们看来，尽管各国央行资产负债表已经达到相当大的规模，政策利率也处于低水平，但它们还能做更多工作，这一点是毋庸置疑的，”加拿大皇家银行首席欧洲分析师Jens Larsen在一份报告中说道。

上周维持政策利率不变的欧洲央行更是如此。“如果到了最后紧要关头，欧洲央行就可能实施直接购买计划，跟英国央行实施的一样，”Larsen说。

他表示，欧洲央行也有一些下调主要短期利率的空间。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德上周五就称欧洲央行应该进一步降息。

从根本上看，各国央行将坚持宽松政策，因为全球产能过剩、政府与民间部门削减债务正在拖累经济成长。Larsen说这个去杠杆化过程不会很快结束。

McKinsey Global Institute的Fraser Thompson表示，消费者去杠杆化的过程可能会维持数年之久。

他说，至少在欧洲，解决方法是各国政府齐心协力清除阻碍企业资本支出的各类障碍。

“如果经济要真正反弹，民间投资可能必须扮演重要角色，”Thompson表示。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)