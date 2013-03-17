《一周经济焦点》全球三大央行周三均有重要活动

Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy预计，美联储主席贝南克将在新闻简报会上表现得更加乐观。

McCarthy称，“但我不认为他会乐观到暗示美联储将很快改变政策意图的程度。”

即将公布的一周重要数据包括，美国房屋市场数据、中国和欧元区采购经理人指数(PMI)初值，以及德国Ifo企业景气判断指数。

根据路透对分析师的调查，欧元区3月Markit综合PMI初值可能会从前月的47.9小幅升至48.2，但仍处于荣枯分水岭50的下方。

意大利大选僵局带来不确定性，欧元区财长周六达成对塞浦路斯储户征税的前所未有的决定，以及其它许多因素对欧元区仍脆弱的信心构成了威胁。

但摩根士丹利的方艾硕相信，欧洲最终将摆脱衰退。他说，“我们认为，今年某时衰退将寿终正寝。”(完)