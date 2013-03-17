《一周经济焦点》全球三大央行周三均有重要活动

投行观点：Bed Bath & Beyond目标价从40美元下调至38--摩根士丹利
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Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy预计，美联储主席贝南克将在新闻简报会上表现得更加乐观。
McCarthy称，“但我不认为他会乐观到暗示美联储将很快改变政策意图的程度。”
即将公布的一周重要数据包括，美国房屋市场数据、中国和欧元区采购经理人指数(PMI)初值，以及德国Ifo企业景气判断指数。
根据路透对分析师的调查，欧元区3月Markit综合PMI初值可能会从前月的47.9小幅升至48.2，但仍处于荣枯分水岭50的下方。
意大利大选僵局带来不确定性，欧元区财长周六达成对塞浦路斯储户征税的前所未有的决定，以及其它许多因素对欧元区仍脆弱的信心构成了威胁。
但摩根士丹利的方艾硕相信，欧洲最终将摆脱衰退。他说，“我们认为，今年某时衰退将寿终正寝。”(完)
(编译 张涛/梁睿雪/张荻/兰秀娟; 审校 白云/王洋/李爽/程琳)
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