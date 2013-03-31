《一周经济焦点》日本或将揭开历史新的一页，塞浦路斯问题余波荡漾

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
要获得救助贷款，国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、欧洲央行要求优先债权人承受损失，并对塞浦路斯两家最大银行的大储户征税。该国还实行临时性资本管制。
持悲观看法的人担心，这些前所未有举措的影响可能会蔓延，造成存款由体质疲弱的银行流向更具重要性的国家，从而可能导致欧元区分裂。
但乐观人士称，欧央行承诺购买政府债券是最后一种解决办法，这为欧元构建了一道安全网。
但无论看法悲观还是乐观，他们都认为，塞浦路斯危机再度冲击信心，进一步推迟欧元区的经济复苏。
“即便不出现某种分裂，就基本面来说，欧元区的经济前景也非常疲弱，”伦敦一家研究机构Capital Economics的Jonathan Loynes表示。
**欧元区和美国就业数据**
分析师们认为，欧央行不太可能祭出新的货币刺激举措，即便周二数据料显示欧元区17国2月失业率达到12%的纪录高位。西班牙和希腊的失业率更是高达25%左右。
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。