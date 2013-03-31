《一周经济焦点》日本或将揭开历史新的一页，塞浦路斯问题余波荡漾

要获得救助贷款，国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、欧洲央行要求优先债权人承受损失，并对塞浦路斯两家最大银行的大储户征税。该国还实行临时性资本管制。

持悲观看法的人担心，这些前所未有举措的影响可能会蔓延，造成存款由体质疲弱的银行流向更具重要性的国家，从而可能导致欧元区分裂。

但乐观人士称，欧央行承诺购买政府债券是最后一种解决办法，这为欧元构建了一道安全网。

但无论看法悲观还是乐观，他们都认为，塞浦路斯危机再度冲击信心，进一步推迟欧元区的经济复苏。

“即便不出现某种分裂，就基本面来说，欧元区的经济前景也非常疲弱，”伦敦一家研究机构Capital Economics的Jonathan Loynes表示。

**欧元区和美国就业数据**